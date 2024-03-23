В СК РФ подтвердили гибель более 60 человек в результате теракта в "Крокусе"

Предварительно установлено, что погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" более 60 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.

В ведомстве подчеркнули, что количество жертв может увеличиться.

В пятницу, 22 марта, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу в здании "Крокус Сити Холла", где начинался концерт группы "Пикник".

Позже в помещениях начался пожар, чья площадь достигла 12 900 квадратных метров. Позднее возгорание было локализовано. Минздрав Московской области опубликовал список из 145 пострадавших, включая 7 детей.

В СК возбудили уголовное дело по статье о теракте. Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим гражданам. Позднее он отменил все массовые, культурные и спортивные мероприятия в Москве на ближайших выгодных.