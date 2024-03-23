Число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось

Количество жертв теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле» увеличилось до 70, сообщает «Лента.ру».

Много тел найдено в туалетах, комнатах для кормления и уборочных помещениях, где люди прятались от террористов. Многие из них задохнулись дымом от вспыхнувшего в здании пожара.

Ранее сообщалось о 62 погибших.

Как в мире отреагировали на теракт в "Крокусе": главное

Теракт произошел 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». Огонь открыли по посетителям, после чего начался пожар. В результате погибли 40 человек. Пострадавших везут в больницы Красногорска, Химки и Одинцово.