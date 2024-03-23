СМИ: на погибшем в «Крокусе» нашли похожий на взрывное устройство предмет

Telegram-канал SHOT со ссылкой на свой источник сообщает, что на одном из трупов в «Крокус Сити Холле» был обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. По данным канала, предмет нашли при осмотре тел, которые привезли из концертного зала в оперштаб на автобусе.

Территория концертного зала оцеплена, на ней работают взрывотехники. Штаб расположился в 100 метрах от здания. Личность погибшего пока не установлена.

Вечером 22 марта неизвестные в камуфляже открыли огонь по посетителям в «Крокус Сити Холле». По данным ФСБ, погибли порядка 40 человек, более 140 пострадали. Стрельба началась перед концертом группы «Пикник». В зрительном зале присутствовали артисты Сергей Светлаков, Оскар Кучера, а также спортивный комментатор Виктор Гусев вместе с женой, им удалось выжить.

Telegram-канал Baza утверждал, что, по предварительным данным, количество погибших при стрельбе в концертном зале «Крокус Сити Холл» возросло до 62 человек. По данным канала, в здании еще не осмотрены все помещения.