Очевидец теракта в «Крокусе» сообщил, что видел двух человек в камуфляже

Очевидец теракта в здании подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холла» Андрей рассказал RT, что видел двух человек в камуфляже.

По словам мужчины, они открыли огонь.

«[Террористы] автоматами стреляли в людей в упор... потом стенка загорелась», — заявил он.

Как отметил мужчина, в ходе теракта в ногу была ранена его жена. Медики уже провели операцию и вытащили пулю.

Число пострадавших после теракта в "Крокусе" возросло

Когда начался пожар, Андрей вместе с раненой супругой побежал к выходу. На улице их подобрали на машине незнакомые люди и подвезли к автомобилю скорой помощи.

Теракт произошел 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». Огонь открыли по посетителям, после чего начался пожар. В результате погибли 40 человек. Пострадавших везут в больницы Красногорска, Химки и Одинцово.