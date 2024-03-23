Число пострадавших после теракта в "Крокусе" возросло

Обнародован список пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холле», сообщает RT со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.

В нем значатся 145 человек. В перечне указаны имена, возраст и состояние пострадавших при нападении террористов.

Местный житель рассказал о последствиях пожара в «Крокусе»

Теракт произошел 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». Огонь открыли по посетителям, после чего начался пожар. В результате погибли 40 человек. Пострадавших везут в больницы Красногорска, Химки и Одинцово.