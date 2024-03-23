Сергей Светлаков чудом выжил при теракте в «Крокус Сити Холле»

Бывший участник «Уральских пельменей» и шоумен Сергей Светлаков спасся при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле», сообщает «Ура.ру».

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Он пришел на выступление группы «Пикник». По словам артиста, он является большим любителем группы музыкантов и старается регулярно ходить на их выступления.

Шоумен выразил соболезнования пострадавшим в теракте.

«Мы живы… Всем здоровья. Соболезнования всем, кто пострадал… Это был ужас», — отметил Светлаков.

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Теракт произошел 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». Огонь открыли по посетителям концертного зала, после чего начался пожар. В результате погибли 40 человек и пострадали более 100. Пострадавших везут в больницы Красногорска, Химки и Одинцово.