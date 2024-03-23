Врач рассказал о самочувствии пострадавших после теракта в «Крокусе»

Директор Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Сергей Петриков рассказал про самочувствие людей, пострадавших при теракте в «Крокус сити холле».

По словам врача, состояние пострадавших разделяется примерно поровну: есть пациенты в тяжелом состоянии и более легком.

«Есть пациенты, которые находятся в тяжелом состоянии, есть пациенты, которые находятся в более легком состоянии, где-то это 50 на 50», - рассказал Петриков.

Следователи показали оружие открывших стрельбу в «Крокусе»

Некоторым пациентам уже сделали операции, у части из них тяжелые ожоги.

Сейчас часть пострадавших в теракте находятся в реанимации, некоторых уже отправили в диагностическое отделение.

Теракт в «Крокус сити холле» произошел в пятницу, 22 марта. Неизвестные устроили стрельбу и пожар. В результате действий террористов погибло 60 человек. В Следственном Комитете пояснили, что число жертв может увеличиться.

Напомним, в СК опубликовали кадры видео с оружием неизвестных, устроивших теракт в «Крокусе».