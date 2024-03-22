После нападения на «Крокус Сити Холл» возбуждено дело о теракте

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте после нападения вооруженных людей на «Крокус Сити Холл». Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа центрального аппарата СК.

Генпрокурор Росси Игорь Краснов дал поручение по координации действий правоохранительных органов на месте нападения террористов на «Крокус Сити Холл». На место происшествия прибыл прокурор Московской области Сергей Забатурин.

В Генпрокуратуре подтвердили, что вечером 22 марта перед началом концерта неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли стрельбу. В здании развлекательного центра начался пожар, была проведена эвакуация людей.

Сообщается о 20 погибших.