Следком возбудил уголовное дело по факту теракта в «Крокусе»
Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
«По факту происшествия в концертном зале «Крокус Сити Холл» Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК России (террористический акт)», – сообщил Следком в своем официальном Telegram-канале.
Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России.