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Следком возбудил уголовное дело по факту теракта в «Крокусе»

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Следком возбудил уголовное дело по факту теракта в «Крокусе»
© РИА Новости
«По факту происшествия в концертном зале «Крокус Сити Холл» Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК России (террористический акт)», – сообщил Следком в своем официальном Telegram-канале.

Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России.

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