Пожарные вывели из подвала «Крокус Сити Холла» 100 человек

Пожарные вывели из подвальных помещений горящего «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, где произошло вооруженное нападение, порядка 100 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

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Там отметили, что основные усилия направлены на поиск и спасение людей. Сейчас проводятся работы по эвакуации тех, кто находится на крыши здания. Их спускают с помощью подъемных механизмов.

Вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» во время концерта группы «Пикник». Позже в здании вспыхнул огонь и прогремел взрыв. На данный момент известно о 40 погибших и более 100 пострадавших. На место были направлены СОБР, ОМОН, пожарные и свыше 70 бригад скорой помощи. Создан оперативный штаб.