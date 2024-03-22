Появились первые списки пострадавших в «Крокус Сити Холле»

Стали известны имена некоторых пострадавших при вооруженном нападении в «Крокус Сити Холле». Списки публикует «Московский комсомолец».

По данным издания, среди пострадавших есть дети, которые пришли на концерт группы «Пикник» со своими родителями. В частности, в их числе оказался 11-летний Дмитрий Бычков и восьмилетний Илья Толпыкин. Первого доставили в детскую больницу имени Зои Башляевой.

Также в результате вооруженного нападения пострадали 34-летняя Татьяна Зайцева, которую доставили в НИИ имени Николая Склифосовского, и 31-летняя Валерия Уютова.

Вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» во время концерта группы «Пикник». Позже в здании вспыхнул огонь и прогремел взрыв. На данный момент известно о 40 погибших и более 100 пострадавших. Продолжается эвакуации людей из здания. На место были направлены СОБР, ОМОН, пожарные и свыше 50 бригад скорой помощи.