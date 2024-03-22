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Очевидец рассказал о первых минутах ЧП в «Крокус сити холле»

Очевидец рассказал о первых минутах происшествия в концертном зале «Крокус Сити Холл». По его словам, крыша была взорвана. Об этом сообщает 112.

Очевидец рассказал о первых минутах ЧП в «Крокус сити холле»
© РИА Новости
«На крыше взорвали Крокус Сити Холл. Концертный зал. Были направлены вертолеты для тушения пожара. Несколько человек с автоматами внутри», — передают авторы канала, ссылаясь на слова очевидца.

Тот подчеркнул, что на место выехали медики, но их не хватает.

Первые сообщения о ЧП в Красногорске появились примерно около часа назад. Неизвестные в камуфляжных масках ворвались в помещение концертного зала и открыли огонь по посетителям. Сообщается о 15 погибших. На место направлены оперативные службы, открыт оперативный штаб. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

Происшествия
Красногорск
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