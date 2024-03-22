Очевидец рассказал о первых минутах ЧП в «Крокус сити холле»

Очевидец рассказал о первых минутах происшествия в концертном зале «Крокус Сити Холл». По его словам, крыша была взорвана. Об этом сообщает 112.

«На крыше взорвали Крокус Сити Холл. Концертный зал. Были направлены вертолеты для тушения пожара. Несколько человек с автоматами внутри», — передают авторы канала, ссылаясь на слова очевидца.

Тот подчеркнул, что на место выехали медики, но их не хватает.

Первые сообщения о ЧП в Красногорске появились примерно около часа назад. Неизвестные в камуфляжных масках ворвались в помещение концертного зала и открыли огонь по посетителям. Сообщается о 15 погибших. На место направлены оперативные службы, открыт оперативный штаб. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.