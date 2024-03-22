Спасатели зашли в горящее здание концертного зала «Крокус Сити Холл», пишет Telegram-канал «112».

По информации источника издания, под завалами может быть большое число людей. У здания обрушилась крыша.

По данным ТАСС, интенсивность пламени в «Крокусе» снизилась в несколько раз. Пожарные начали тушить здание с подъемников. Верхний этаж полностью уничтожен.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Погибли 40 человек, более 100 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Теракт в «Крокус Сити Холл». Что известно к этому часу

В Москве и регионах отменили массовые мероприятия. В столичном метро начались усиленные досмотры пассажиров, сообщает «Радиоточка НСН».