Пожару в "Крокус сити холле" присвоили повышенный ранг сложности

Повышенный ранг сложности присвоили пожару в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС РФ.

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По данным ведомства, основные усилия пожарно-спасательных подразделений направлены на поиск и спасение людей. Стрельба произошла примерно в 20:30 22 марта в здании "Крокус Сити Холла". После чрезвычайной ситуации из здания начали эвакуировать людей. Также в сооружении началось возгорание, которому сначала присвоили третий ранг сложности.

Позднее в МЧС РФ рассказали, что из "Крокуса" эвакуировали почти 100 человек. Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Также он выразил соболезнования близким погибших.