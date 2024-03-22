Появилось видео первых секунд стрельбы в «Крокус Сити Холле»

Telegram-канал Mash опубликовал видео первых секунд стрельбы в «Крокус Сити Холле» в Москве.

На записи видны два человека в масках и автоматическим оружием, которые двигаются по холлу. Также можно услышать автоматные очереди.

На заднем фоне на входе в концертный зал можно увидеть людей. По предварительным данным, все они мертвы.

На данный момент сообщается о 12 погибших и 35 раненых. Стрельба началась перед концертом группы «Пикник». Согласно предварительной информации, огонь открыли три человека в камуфляже. На место выехали московские СОБР и ОМОН. Идет эвакуация людей из здания.