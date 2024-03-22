В подмосковсном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно предварительной информации, огонь открыли три человека в масках. При этом преступники используют автоматическое оружие. В оперативных службах также сообщили, что внутри здания находится много людей — стрельба началась перед концертом группы «Пикник». Сотрудники правоохранительных органов организовали эвакуацию.

Согласно данным Telegram-канала Baza, несколько человек пострадало — сообщается о 14 погибших и 42 раненых.

Позже на месте происшествия начался пожар, на место выехали пожарные. Концертный директор группы Юрий Чернышевский рассказал, что всех зрителей уже эвакуировали из зала.

«Говорят, была стрельба в зале, кровь. Я этого не видел. Я на улице нахожусь, нас выгнали. Говорят, стреляли в зале», — заявил он.

При этом, по информации Baza, внутри концертного зала все еще остаются люди. Источник сообщает, что в здании остаются около 100 человек, которые скрылись на -1 этаже. От выхода из здания их могло отрезать огнем — пожарные не могут приступить к тушению пожара, так как ждут приезда спецназа.

Кроме того, через какое-то время на в концертном зале прогремел взрыв. Информация о пострадавших и возможных разрушениях из-за взрыва пока не поступала, однако оперативные службы сообщают, что музыканты не пострадали.