Бывшему главе российского города продлили арест

В Ижевске суд продлил арест бывшему главе города Олегу Бекмеметьеву. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Экс-чиновник пробудет под стражей еще два месяца, до 24 мая. Мужчина проходит обвиняемым по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. Во время заседания Бекмеметьев и его защита просили изменить меру пресечения на более мягкую, не связанную с лишением свободы.

По версии следствия, в 2021 году обвиняемый незаконно передал муниципальные земли в собственность строительной компании. Бекмеметьев занял пост градоначальника в 2018 году.

В мае 2023 года он ушел в отставку. В июле его отправили под домашний арест за махинации. В сентябре экс-мэру ужесточили меру пресечения и отправили в СИЗО.