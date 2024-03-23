В Оренбурге простились с погибшими в авиакатастрофе Ил-76 летчиками

В Оренбурге простились с летчиками, погибшими в авиакатастрофе военно-транспортного самолета Ил-76 МД.

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Состоялись похороны пяти погибших военнослужащих: майора Махмуда Габрдракипова, лейтенанта Дмитрия Блинова, старших лейтенантов Замира Усманова и Азата Сагидуллина, старшего сержанта Евгения Иванченко. Церемония прощания прошла в спортивно-культурном комплексе "Оренбуржье".

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, на траурный митинг проститься с летчиками пришли их сослуживцы, знакомые, друзья, земляки.

Авиакатастрофа случилась 12 марта во время планового полета Ил-76 МД из Иваново в Плесецк. При взлете самолета отказала силовая установка, загорелся двигатель. Экипаж боролся до конца, стремился посадить горящую машину, самолет упал недалеко от аэродрома.

Помимо экипажа на борту самолета находились летчики Оренбургского 117-го военно-транспортного авиационного полка. Всего в авиакатастрофе погибло 16 человек.