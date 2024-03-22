Петербургская школьница сбежала из дома и очнулась в незнакомой квартире

В Петербурге 12-летняя девочка сбежала из дома и очнулась в незнакомой квартире под психотропами через несколько дней. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

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По информации Telegram-канала, шестиклассница поссорилась с матерью и сказала ей, что будет ночевать у подруги. Однако ее контакты она родительнице не предоставила и выключила свой телефон.

Через несколько дней школьница обнаружила себя в незнакомой квартире на проспекте Большевиков. При этом она не знала, где находится и как туда попала. Девочка позвонила в 112 и попросила о помощи.

Ее местоположение определили по геолокации. Ребенка забрали из квартиры и отвезли в детскую больницу. Там у нее диагностировали тяжелое отравление психотропными веществами. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.