ФСБ задержала более 30 пособников террористов ИГИЛ в Ингушетии
Сотрудники ФСБ задержали более 30 пособников террористов из «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), нейтрализованных в Карабулаке. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным телеканала, у них были изъяты оружие и взрывное устройство.
Контртеррористическая операция, в ходе которой были ликвидированы шесть боевиков, была проведена в начале марта в ингушском городе Карабулак.
Lenta.ru: главные новости