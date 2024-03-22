Крупнейшая гидроэлектростанция Украины Днепровская ГЭС остановлена после пожара и ряда разрушений. Об этом заявил директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, пишет ТАСС.

По его словам, не работают оба блока - ГЭС-1 и ГЭС-2.

«Мы отрабатываем разные режимы, как будем пропускать воду», - пояснил он.

При этом Игорь Сирота назвал объем повреждений «очень большим», пояснив, что до части мест на станции специалисты еще не добрались, чтобы составить полную картину разрушений.

«Сегодня трудно говорить, сколько времени нужно, чтобы восстановить», - заявил он, отметив, что пожар на станции локализован.

Момент утреннего удара ракетой Х-101 по ДнепроГЭС попал на видео

Ранее сообщалось о серии взрывов в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Директор «Укргидроэнерго» отмечал, что по Днепровской ГЭС было нанесено два удара. В результате прямых попаданий ГЭС-2 находилась «в критическом состоянии», а работа ГЭС-1 была парализована, пишет «Российская газета».

Одна из ракет попала в опору ГЭС-2, были разбиты подкрановые балки, нужно восстанавливать полностью машинный зал и электрическое оборудование.

Россия начала наносить массированные удары по критической и военной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, организованного украинскими спецслужбами.