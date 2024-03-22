В Екатеринбурге несовершеннолетние устроили массовую драку на улице. Об этом сообщает Telegram-канал "Безумный ЕКБ".

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Таватуйской. На кадрах с места происшествия видно, как в группе подростков один бьет другого и тот падает на землю без движения. После этого несовершеннолетние начинают жестоко избивать друг друга.

Сообщается, что заметившая происходящее женщина крикнула с балкона, что вызовет полицию. После этого участники потасовки скрылись.

По данным Ura.ru, в УМВД по городу сообщили, что информации об инциденте в территориальный ОВД не поступало. Сотрудники ПДН начали проверку.