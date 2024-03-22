ФСБ в Крыму задержала члена запрещенного нацбатальона

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали члена незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана" (признан террористическим и запрещен в РФ) по делу об участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании, сообщили в пресс-службе ведомства.

"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым задержан гражданин России 1988 года рождения, являющийся членом незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана". В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации). Фигурант заключен под стражу", - говорится в распространенном сообщении.

Мужчина вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, дислоцировавшегося на территории Украины, в 2015 году, он активно принимал участие в его работе, направленной против интересов России. Будучи обеспеченным огнестрельным оружием, он выполнял обязанности по проверке людей и транспорта в пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией, охране объектов. При этом до настоящего времени мужчина не заявлял о своем добровольном прекращении участия в деятельности батальона.