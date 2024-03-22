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СМИ: мошенники украли у российского дипломата около 30 миллионов рублей

Telegram-канал Baza рассказал о мошенниках, которые выманили у экс-посла России на Мальте Владимира Малыгина около 30 миллионов рублей. По данным Baza, мошенники убедили 73-летнего дипломата, что ему необходимо «обезопасить» свои деньги.

СМИ: мошенники украли у российского дипломата около 30 миллионов рублей
© globallookpress.com

Впервые человек, представившийся «менеджером службы текущего банковского надзора», позвонил дипломату 13 марта. Он заявил о ведущемся расследовании и потребовал, чтобы дипломат рассказал о всех своих счетах и установил на свой смартфон «специальное» приложение.

На следующий день мошенник заставил экс-посла снять все деньги с одного из счетов и внести их через банкомат на «безопасный счет». Так, по данным Baza, Малыгин потерял первые два миллиона рублей. Затем эту же процедуру под влиянием мошенника он повторил в другом банке. После мошенники убедили дипломата вставить свою сим-карту в телефон, принадлежащий его жене. В итоге с ее счета украли еще четыре миллиона рублей.

Как утверждает Baza, после этого преступники заставили дипломата отдать им все хранившиеся у него наличные - 165 тысяч долларов (более 15 миллионов рублей) и 25 тысяч евро (около 2,5 миллиона рублей). Деньги он передал одному из мошенников в районе ТЦ «Горбушкин двор».

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По данным Baza, 19 марта со счета дипломата пропали еще четыре миллиона рублей и он обратился в полицию.

В Центробанке России ранее рассказали, что за 2023 год мошенники украли у клиентов российских банков 15,8 миллиарда рублей. Пострадавшим удалось вернуть лишь 8,7 процента от этой суммы, но при этом банки смогли предотвратить мошеннические операции на 5,8 триллиона рублей.

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