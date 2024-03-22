Актер Никита Кологривый вновь доставлен в суд

Актер Никита Кологривый, приговоренный к семи суткам ареста за дебош в баре Новосибирска, вновь доставлен в суд. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, сегодня суд рассмотрит апелляцию прокуратуры. Надзорное ведомство считает, что актеру было вынесено слишком мягкое наказание.

На кадрах, которые привела газета, Кологривый общается с двумя мужчинами в коридоре суда.

Ранее Кологривый устроил пьяный дебош в одном из заведений Новосибирска и пытался склонить к близости сотрудницу. По словам девушки, сначала артист был очень милым, но затем начал пытаться поцеловать ее, а когда она вырвалась, укусил.

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Никита Кологривый был обвинен по статье «мелкое хулиганство». Центральный районный суд Новосибирска приговорил его к административному аресту на семь суток.

В ходе рассмотрения дела представитель прокуратуры просил назначить актеру из сериала «Слово пацана» наказание в виде 15 суток ареста.