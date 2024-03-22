В Запорожье горит ДнепроГЭС

Станции в Винницкой и Харьковской областях попали под удар. В частности, были повреждены Ладыженская и Змиевская ГРЭС и Днепропетровская ГЭС. Об этом сообщает блогер (Zergulio) Сергей Колясников. Также в украинской компании подтвердили отключение воздушной линии «Днепровская».

«Ладыженская ГРЭС в Винницкой области, Днепровская ГЭС», — пишет Колясников в своем telegram-канале.

Также удар был нанесен по Змиевской ГРЭС и ТЭЦ 3, которые находятся в Харьковской области.

Кроме того, издание «Украина.ру» передало подтверждение компании «Энергоатом» насчет ситуации по удару на Днепропетровскую ГЭС. В нем говорится, что была отключена воздушная линия ПЛ-750кВ «Днепровская».

ВС РФ поразили танковый завод и две ТЭЦ в Харькове

URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответа не поступило.