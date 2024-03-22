Энергоснабжение ЗАЭС вновь обеспечено за счет одной линии

Высоковольтная линия 750 кВ "Днепровская", обеспечивающая энергоснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), отключилась утром в пятницу.

Станция питается за счет линии 330 кВ "Ферросплавная", являющейся единственной резервной и контролируемой украинской стороной, сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.