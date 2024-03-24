В Петербурге пассажирка обвинила водителя такси в изнасиловании

В Приморском районе Петербурга водитель таски изнасиловал уснувшую пассажирку. Об этом сообщает "Фонтанка".

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С заявлением в правоохранительные органы обратилась 22-летняя девушка, она рассказала, что вместе с подругой вызвала такси из бара на Комендантском проспекте, подруга вышла раньше, а петербурженка заснула по дороге домой.

В полусне девушка почувствовала, что автомобиль остановился, шофер пересел на заднее сиденье и надругался над пассажиркой. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Водитель такси объявлен в розыск.