Самолет до Екатеринбурга экстренно сел в Ташкенте

Сразу двум пассажирам самолета, летевшего из Таиланда в Екатеринбург, стало плохо. Рейс пришлось экстренно посадить в Ташкенте. Об этом пишет телеграм-канал Shot.

«Аэробус А330» выполнял рейс из Бангкока в Екатеринбург, но во время полета одному из пассажиров резко стало плохо», – сообщает паблик.

Пилоты приняли решение посадить борт в Ташкенте. Бригада медиков госпитализировала 59-летнего пассажира с подозрением на инфаркт.

Через некоторое время, когда самолет компании «Аэрофлот» уже подъезжал на взлетную полосу, чтобы продолжить рейс, еще одной пассажирке стало плохо. Ее также передали в руки врачей. После этого командир экипажа принял решение продолжить полет до пункта назначения.

В пресс-службе авиакомпании пока никак не прокомментировали инцидент.

В комментариях подписчики сообщают, что задержка прибытия рейса до аэропорта Кольцово составила несколько часов.

«Задержка 3,5 часа. Я на этом рейсе хотел полететь только из-за Airbus A330», – написал Дмитрий Потапов.

В конце февраля пассажиров, летевших из Самары в Екатеринбург, высадили в Челябинске. Данные об изменении маршрута пришли пассажирам буквально за час до посадки на борт.

По прилете в Челябинск никто летевших на рейсе не встретил. Им пришлось добиваться помощи. В итоге спустя некоторое время пассажиров отправили в Екатеринбург.