На Камчатке взяли под стражу обвиняемого по делу о гибели туристов под лавиной

Руководителя тургруппы, которая попала под лавину на Камчатке, заключили под стражу. Об этом ТАСС сообщили в краевой прокуратуре.

"Елизовский городской прокурор Артем Федоров принял участие в рассмотрении Елизовским районным судом ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие квалифицирует действия 32-летнего обвиняемого, возглавившего туристическую группу, по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекших по неосторожности смерть двух лиц). Обвиняемому по уголовному делу, с учетом позиции прокурора, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в надзорном ведомстве.

Как рассказали ТАСС в управлении СК России по региону, по уголовному делу продолжается выполнение следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

18 марта во время тренировочно-спортивного похода первой категории сложности на зарегистрированную в МЧС группу из 11 человек в районе перевала Красноармейского сошла лавина. 19-летний юноша и 44-летняя женщина под ее завалом погибли.