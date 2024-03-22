Завершилось следствие по делу Блиновских

Следственный комитет завершил предварительное следствие уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской и ее супруга Алексея. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Следственные действия завершены. Блиновской и ее супругу следствие расширило обвинение, увеличив в его окончательной редакции размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей. Также обоим вменяется неуплата более 900 млн рублей налогов. Кроме того, блогер обвиняется в совершении двух эпизодов неправомерного оборота средств платежей (ст. 187 УК РФ)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Алексею Блиновскому в четверг уже объявили о завершении предварительного следствия, ему предъявлено обвинение в окончательной редакции.

"Так как обвинение изменилось в деталях с начала предварительного следствия, он заявил, что вину категорически не признает. Позиция Блиновской в этой связи также немного изменилась: сейчас она признает вину только в неуплате налогов", - сказали в правоохранительных органах.

По словам другого собеседника ТАСС в правоохранительных органах, Блиновской обвинение в окончательной редакции будет предъявлено в пятницу.

"Следствие считает ее идеологом и зачинщиком совершенных преступлений", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, следователями "юридически все будет закончено и оформлено", когда оба фигуранта подпишут соответствующие документы. Самое позднее это сделать запланировано следствием в ближайший понедельник, так как необходимо дополнительно допросить Алексея Блиновского по его просьбе. А также в том случае, если его супругу по завершению объявления окончательного обвинения не успеют сегодня допросить.

После завершения следственных действий Блиновская и ее супруг должны приступить к ознакомлению с материалами дела. Далее его отправят в прокуратуру, которая в случае утверждения обвинительного заключения передаст его в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

В правоохранительных органах также сообщили, что следователи намерены попросить Московский городской суд о продлении ареста Блиновской, срок которого истекает 26 апреля. Они не усматривают причин для ее освобождения из СИЗО.

История дела

22 января Замоскворецкий суд Москвы отправил Блиновскую в СИЗО на три месяца. Ранее она находилась под домашним арестом.

Ее задержали 27 апреля 2023 года при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле.

По версии следствия, Блиновская использовала схему дробления бизнеса, занизила свои доходы и не уплатила налогов на добавленную стоимость и доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей за 2019-2021 годы. До обеспечительных мер, которые были наложены следствием и судом на активы блогера и ее семьи, Елена Блиновская успела выплатить чуть более 55 млн рублей налоговой задолженности.

Блиновская получила известность благодаря своему проекту "Марафон желаний". На момент задержания у нее было около 5,3 млн подписчиков в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).