Злой недоспавший барсук покусал жителя Новосибирской области

В природе много интересного и удивительного. Так, например, пробудившийся после зимней спячки барсук направился в центр Тогучина в поисках приключений и даже укусил прохожего.

Сначала барсука заметила около железнодорожного вокзала местная жительница и позвонила местным ветеринарам. На своем пути барсук даже успел покусать одного прохожего. Пострадавших могло быть и больше, этот зверь был настроен радикально. Ловить его пришлось при помощи специального духового оружия.

К моменту, когда ветеринары отправились на вызов, барсук уже перешел подвесной мост реки Иня и направлялся в центр города. Специалисты поспешили за ним в объезд.

«Зверь оказался не робкого десятка и отправился обратно. В конце концов, люди его настигли и «выстрелили». Через пару минут он был обездвижен у ближайшего частного дома, подействовал препарат для наркоза», – сообщает «Тогучинская газета».

По словам начальника управления ветеринарии Тогучинского района Юрия Папанова, барсука изолировали и увезли в специализированное ветеринарное учреждение. В случае если он не заражен бешенством, зверя выпустят обратно в дикую природу.

Специалисты ветеринарной службы предупреждают, что диких животных ни в коем случае нельзя гладить, они могут быть переносчиками опасных болезней. Лучше всего сообщить о факте обнаружения животного по телефону ЕДДС – 112.

Биолог Алексей Яновский в беседе с корреспондентом VN.ru отметил, что в умении постоять за себя и дать достойный отпор противнику барсук может сравниться с кабаном.