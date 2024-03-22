Полиция готовится к штурму: житель Камчатки взял в заложники женщину

Мужчина удерживает женщину в заложниках в Петропавловске-Камчатском, полиция на месте и готовится к штурму, так как преступник отказывается идти на переговоры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал единого ситуационного-мониторингового центра Камчатского края.

Как говорится в публикации, преступник и заложница находятся по адресу улица Кроноцкая, дом 12. Мужчина угрожает пленнице расправой и не идет на переговоры с правоохранительными органами.