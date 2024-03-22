Девятилетний мальчик поиграл с зажигалкой и сжег три квартиры в Набережных Челнах

В Набережных Челнах игра девятилетнего мальчика закончилась пожаром в трех квартирах. Об этом сообщает Telegram-канал "Набережные Челны Онлайн". По информации Telegram-канала, беременная мать мальчика ушла на УЗИ, а отец в это время был на работе. Ребенок остался дома один, нашел на балконе зажигалку и решил поджечь ею ватную палочку. Наигравшись с огнем, он потушил ее и положил на коробку, а сам отправился отдыхать на диване. Позже сосед постучал в дверь квартиры, где находился ребенок, и стал кричать о пожаре. Мальчик позвонил отцу - мужчина прибыл на место и вывел сына из задымленного жилища. В результате произошедшего обгорели три квартиры. Никто не пострадал.