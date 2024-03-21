Снимавшего военные объекты россиянина арестовали
В Нижегородской области суд арестовал мужчину, который снимал военные объекты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой УФСБ России по региону.
Он проходит обвиняемым по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма») УК РФ. По месту жительства задержанного прошел обыск.
В ведомстве рассказали, что мужчина также расклеивал в Дзержинске листовки с призывом вступить в подконтрольное спецслужбам Украины военизированное радикальное движение.
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