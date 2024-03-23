В Курске объявлена угроза атаки БПЛА

На территории Курска введен режим опасности атаки беспилотников, написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, силы и средства ПВО приведены в готовность. Минобороны информацию не комментировало.

Курск: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, — отметил глава области.

Ранее Старовойт передавал, что линия электропередачи получила повреждения в результате обстрела поселка Теткино в Курской области со стороны Вооруженных сил Украины. Часть населенного пункта осталась без света, уточнил губернатор. Еще восемь частных домов оказались под ударом. В частности, осколками снаряда был нанесен урон заборам, окнам и крышам. Как подчеркнул Старовойт, власти области окажут помощь собственникам пострадавшего имущества.

До этого глава белгородского города Грайворона, который регулярно обстреливается со стороны Украины, Геннадий Бондарев призвал жителей временно покинуть населенный пункт. По его словам, граждан готова принять Ярославская область. Как подчеркнул мэр, власти стараются доставлять оставшимся в городе жителям продукты питания, однако это зависит от обстановки. Бондарев настоятельно рекомендовал «не подвергать себя и своих близких опасности».