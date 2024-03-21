Полиция задержала участника налета на инкассаторов в Москве

Полиция вычислила и задержала в Москве одного из участников вооруженного налёта на инкассаторов, в результате которого было похищено 300 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, мужчина был задержан в понедельник, 18 марта, на Мичуринском проспекте. Им оказался 47-летний уроженец Северной Осетии.

В настоящее время правоохранители устанавливают его подельников.

Напомним, что трое вооруженных налетчиков в ноябре 2023 года напали на курьеров, которые несли крупную сумму денег. Им удалось отнять 300 млн рублей. После нападения грабители скрылись.