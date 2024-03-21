Разведывательную скважину на руднике "Пионер" пробурили на треть

Спасатели пробурили разведывательную скважину на руднике "Пионер" на треть от необходимой глубины.

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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Первая разведывательная скважина пробурена буровой установкой уже на 88 м из необходимых 262 м. Начинают бурение второй", - сказали в МЧС.

Продолжается также раскопка грунта с освобожденного от воды участка шахты.

"Психологи МЧС России и специалисты объекта оказывают помощь и всестороннюю поддержку прибывающим родственникам. Сегодня уже две семьи размещены в пункте временного размещения в Зее", - добавили в пресс-службе.

18 марта на золотодобывающем руднике "Пионер" в Амурской области произошел прорыв горных пород. По данным МЧС, под завалами находятся 13 человек, последнее их местонахождение было на глубине 125 м. Сейчас на руднике идут спасательные работы. Президент России Владимир Путин получил доклады о произошедшем от главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Приамурья Василия Орлова. В регионе введен режим ЧС для мобилизации всех сил и средств. ​​​​​​