В Петербурге задержали бывшего члена ОПГ по делу об убийстве 1994 года

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге бывшего члена ОПГ по подозрению в убийстве другого участника той же банды в 1994 году. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по городу.

"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в августе 1994 года по признакам преступления, предусмотренного ст. 103 УК РСФСР (умышленное убийство), задержан Валерий Колбасов. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, речь идет о предполагаемом соучастнике Игоря Диас-Фернандеса, арестованного 7 марта по уголовному делу, фигурантами которого являются еще семеро членов ОПГ, включая ее руководителя Андрея Волова (уголовное прозвище Маленький).

По данным следствия, 26 октября 1994 года Колбасов и Диас-Фернандес по поручению Волова в Кировском районе убили другого члена банды.

В конце февраля 2024 года Волова и двух его подельников Александра Яковенко и Николая Рудова задержали и заключили под стражу по обвинению в убийстве летом 1997 года двух молодых "бригадиров" банды, которые, по мнению главаря, присвоили себе часть общих денег. Полиция сообщила 7 марта о задержании еще пятерых участников преступной группировки, предположительно, причастных к убийству 51-летнего криминального авторитета в августе 2000 года и девушки одного из убитых в 1997 году "бригадиров", личность которой не установлена. Всех обвиняемых суд также отправил в СИЗО.

Всего, по данным следствия, в ОПГ Волова, действовавшую в 1992-1999 годах, входили более 20 человек.