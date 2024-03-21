На основателя Gulagu.net Осечкина завели дело об оправдании терроризма

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело об оправдании терроризма в отношении основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина (признан в РФ иноагентом). Об этом ТАСС сообщили в Мещанском суде Москвы, в который поступило ходатайство о заочном аресте фигуранта.

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"В суд поступило ходатайство следователей ФСБ о заочном аресте Осечкина. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма с использованием сети Интернет), - сообщили в суде.

Это не первое уголовное дело, по которому правоохранители хотят привлечь Осечкина к уголовной ответственности. Ранее в Следственном комитете сообщили, что он подозревается по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Он объявлен в розыск.

В 2015 году в его отношении было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. После проведенных у него обысков он уехал из России во Францию.

В новость внесена правка (13:46 мск) - передается с уточнением имени в первом абзаце.