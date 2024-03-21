С «крабовых королей» взыскали более 358 млрд рублей

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к крупнейшим добытчикам краба на Дальнем Востоке, которых называют «крабовыми королями», и потребовал взыскать с них 358,7 млрд рублей. В списке ответчиков числятся около 20 человек, в частности, бизнесмены Олег Кан и Дмитрий Дремлюга, сообщает РИА Новости.

Взыскать солидарно с Кана О.К. (и других ответчиков) в пользу Российской Федерации ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, в размере 358 миллиардов 706 миллионов 352 тысячи 296 рублей, — заявил судья.

Согласно решению суда, имущество на 21 млрд рублей будет обращено в доход государства. По словам представителя Генпрокуратуры, ущерб возместят частично на эту сумму.

Адвокаты сообщили о смерти «крабового короля»

Ранее адвокаты, представляющие интересы Кана, заявили во время судебного заседания о смерти предпринимателя. По информации юристов, сведения о смерти бизнесмена имеются на сайте Федеральной нотариальной палаты России. Там указано, что Кан скончался 14 февраля 2023 года. При этом Генпрокуратура считает смерть предпринимателя инсценировкой. По словам прокурора, данные о кончине Кана не были зарегистрированы ни в ЗАГСах Сахалинской области, ни в аналогичных учреждениях Санкт-Петербурга, а родственники за справками не обращались.