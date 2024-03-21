Задержан глава департамента Минэкономразвития

Правоохранители задержали главу департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) Минэкономразвития РФ Игоря Храновского. Об этом сообщает РБК.

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Причина, по которой задержали госслужащего, не раскрывается.

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Храновский возглавил департамент в 2021 году. Сотрудники этого подразделения занимаются вопросами стратегического, инвестиционного и территориального развития региона. В 2015 — 2018 годах задержанный был заместителем председателя правительства Ингушетии, а ранее — зампредом представителя республики при президенте России.