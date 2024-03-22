ФСБ сорвала подготовку теракта в Запорожской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, его готовил 50-летний россиянин, которого завербовали украинские спецслужбы.

Накануне выборов президента мужчина попытался изъять средства поражения из тайника для совершения теракта.

«При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем», — добавили в ФСБ.

На месте происшествия изъяли пистолет ПМ и патроны, а в ходе обыска по месту его жительства обнаружено самодельное взрывное устройство и мобильный телефон для связи с куратором с Украины.

Силовики установили, что мужчина является агентом Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Он причастен к убийству офицера Минобороны РФ в октябре 2023 года и передаче противнику мест дислокации российских войск и сотрудников правоохранительных органов.