Новосибирский областной суд оставил в силе арест на семь суток актеру Никите Кологривому по делу о мелком хулиганстве. Прокуратура обжаловала арест, посчитав наказание слишком мягким, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначенное наказание является справедливым и соразмерным содеянному. Оставить без изменений", - сказала судья Юлия Деменкова.

21 марта Центральный районный суд Новосибирска арестовал Кологривого по делу о мелком хулиганстве на семь суток. После оглашения решения суда актер заявил, что обжаловать решение не будет.

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Ранее прокуратура просила суд арестовать актера на 15 суток за грубое нарушение общественного порядка.