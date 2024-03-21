Депутатов в Иркутской области задержали за мошенничество с недвижимостью

Двое депутатов думы города Тулуна задержаны по подозрению в мошенничестве, передает пресс-служба Управления СКР Иркутской области. Их обвиняют в подлоге документов для незаконного присвоения недвижимости. Ущерб для госбюджета в результате этих действий составил порядка 7 млн рублей и 4,5 млн рублей.

По версии следствия, в 2019 году один из депутатов думы города Тулуна мошенническим путем получил право на предоставление социальной выплаты по жилью, утраченному в результате наводнения, чем причинил ущерб бюджету Иркутской области на сумму более 7 млн рублей. В период с 2020 года по 2021 год второй фигурант совершил хищение имущества, а именно квартиры стоимостью более 4,5 млн рублей из государственного жилищного фонда, — сообщили в Следкоме.

Также последнему инкриминируют хищение другого государственного имущества, он предоставил подложные документы на утраченное жилье. Разбирательство ведет Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД. Задерживали подозреваемых с участием СОБР и Росгвардии.

Ранее стало известно о задержании вице-мэра Тулуна в Иркутской области Елены Абрамовой, обвиняемой в мошенничестве. Известно, что в здание мэрии нагрянули силовики, там провели обыски.