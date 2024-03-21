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Как наказали Кологривого: кадры из зала суда

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Актер Никита Кологривый на заседании суда по делу о дебоше, который он устроил в одном из баров Новосибирска 20 марта
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Актер Никита Кологривый на заседании суда по делу о дебоше, который он устроил в одном из баров Новосибирска 20 марта 
© РИА Новости
Актер Никита Кологривый на заседании суда по делу о дебоше, который он устроил в одном из баров Новосибирска 20 марта
2/10
Актер Никита Кологривый на заседании суда по делу о дебоше, который он устроил в одном из баров Новосибирска 20 марта 
© РИА Новости
Актер Никита Кологривый на заседании суда по делу о дебоше, который он устроил в одном из баров Новосибирска 20 марта
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Актер Никита Кологривый на заседании суда по делу о дебоше, который он устроил в одном из баров Новосибирска 20 марта 
© РИА Новости
Артист грубо нарушал общественный порядок и подрался с охранниками
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Артист грубо нарушал общественный порядок и подрался с охранниками 
© РИА Новости

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Заседание суда по делу актера Н. Кологривого в Новосибирске
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Заседание суда по делу актера Н. Кологривого в Новосибирске 
© РИА Новости
Актер был признан виновным в совершении административного правонарушения по делу о мелком хулиганстве
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Актер был признан виновным в совершении административного правонарушения по делу о мелком хулиганстве 
© ТАСС
Суд постановил назначить наказание в виде ареста сроком на семь суток
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Суд постановил назначить наказание в виде ареста сроком на семь суток 
© ТАСС
Актер Никита Кологривый в Центральном районном суде
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Актер Никита Кологривый в Центральном районном суде 
© ТАСС
Актер Никита Кологривый в Центральном районном суде
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Актер Никита Кологривый в Центральном районном суде 
© ТАСС

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Суд по делу актера Кологривого в Новосибирске
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Суд по делу актера Кологривого в Новосибирске 
© ТАСС

Центральный районный суд Новосибирска наказал актера Никиту Кологривого на семь суток. Об этом сообщает ТАСС.

Артист заявил, что сожалеет об аресте, но обжаловать решение не собирается.

Напомним, что 20 марта Кологривый устроил дебош в одном из баров Новосибирска. Сначала актер приставал к официантке, а после ее отказа укусил девушку за бедро. Затем он разразился грубой нецензурной бранью в адрес сотрудников заведения, напал на бармена и официанта, разделся и ходил по заведению с голым торсом.

Во время заседания Кологривый признался, что раскаивается в совершении правонарушения, он объяснил свои действия усталостью и алкогольным опьянением.

Как прошел суд над актером — в галерее "Рамблера".

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