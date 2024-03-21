Как наказали Кологривого: кадры из зала суда

Центральный районный суд Новосибирска наказал актера Никиту Кологривого на семь суток. Об этом сообщает ТАСС.

Артист заявил, что сожалеет об аресте, но обжаловать решение не собирается.

Напомним, что 20 марта Кологривый устроил дебош в одном из баров Новосибирска. Сначала актер приставал к официантке, а после ее отказа укусил девушку за бедро. Затем он разразился грубой нецензурной бранью в адрес сотрудников заведения, напал на бармена и официанта, разделся и ходил по заведению с голым торсом.

Во время заседания Кологривый признался, что раскаивается в совершении правонарушения, он объяснил свои действия усталостью и алкогольным опьянением.

Как прошел суд над актером — в галерее "Рамблера".