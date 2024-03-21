На руднике "Пионер" произошел прорыв 190 тыс. куб. м породы

Объем прорвавшейся в понедельник в рудник "Пионер" породы составил более 190 тыс. куб. м, что в десятки раз больше первоначальных оценок. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"По уточненным данным, объем прорыва породы и льда составляет более 194 тыс. куб. м", - сказал собеседник агентства.

Первоначально сообщалось о 9 тыс. куб. м, позже - о 80 тыс. куб. м.

СМИ: На руднике, где находятся попавшие под завал горняки, произошел взрыв

На руднике продолжаются попытки установить связь с горняками, пока это не удается.

"Приостановлена откачка поступавшей в район проведения спасательных работ воды. Будут установлены перемычки против грунтовых вод. Возобновлена раскопка завала", - уточнил собеседник ТАСС.

Также продолжится бурение двух скважин в целях разведки обстановки и поиска горняков.

Как ранее сообщалось, раскопано более 3 тыс. куб. м. Работы по выемке грунта приостанавливались из-за поступления грунтовых вод, для откачки были доставлены насосы высокой мощности.

18 марта на золотодобывающем руднике "Пионер" в Амурской области произошел обвал горных пород. По данным МЧС, под завалами находятся 13 человек. Сейчас на руднике идут спасательные работы, которые осложняются поступлением воды. Президент России Владимир Путин получил доклады о произошедшем от главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Приамурья Василия Орлова. В регионе введен режим ЧС для мобилизации всех сил и средств.

В новость внесена правка (10:33 мск) - уточняется объем прорыва породы. ​​