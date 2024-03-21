Груженная лесом фура врезалась в молоковоз и протаранила магазин в России
В Ставропольском крае груженная лесом фура врезалась в молоковоз и протаранила магазин «Магнит». Об этом сообщает управление МЧС по российскому региону в Telegram-канале.
Авария произошла на улице Ленина. Водителя фуры спасти не смогли, управлявшего молоковозом россиянина госпитализировали. Сейчас спасатели пытаются достать водителя из кабины фуры.
«Фура, груженная лесом, спускалась по улице Ленина с площади, на спуске у нее отказали тормоза и она зацепила молоковоз», — уточнил глава Железноводска Евгений Бакулин в Telegram-канале.
На опубликованных в Telelgram-канале «Shot проверка» кадрах видно, что кабина фуры полностью оказалась в магазине, вокруг фуры разбросаны обломки.
Ранее, в октябре 2023 года, в Приозерске водитель автомобиля ночью протаранил ворота школы-интерната и попал на видео. Россиянин за рулем иномарки врезался в закрытые въездные ворота, после чего скрылся на машине с места происшествия.
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