На руднике в Приамурье есть риск прорыва горной массы

Повторный прорыв горной массы может произойти в руднике «Пионер» Амурской области, где из-за обрушения пород застряли 13 шахтеров. Как сообщает газета «Известия», об этом в четверг, 21 марта, заявил гендиректор ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» МЧС России Николай Медведев.

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По его словам, для минимизации риска прорыва и обеспечения безопасности работы спасателей определен ряд мероприятий. Уже выбраны места для установки водоупорных перемычек. Медведев добавил, что средств для ликвидации произошедшего у команды достаточно.

Напомним, что 18 марта на руднике «Пионер» в Приамурье произошло обрушение породы. Под завалами оказались 13 человек — сотрудники подрядной организации. Объем рухнувшей горной породы в шахте превысил первоначальную оценку в девять раз.

Спасательная операция идет в круглосуточном режиме. 21 марта команду спасателей из Хабаровска поменяет отряд из Якутии. Правительство Амурской области также сообщало, что в заваленную шахту на руднике пробурят две скважины — туда спустят камеры.