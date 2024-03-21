В Чехове полицейские задержали уроженца Калмыкии, который устроил налет на заправку, послушавшись мошенников. Об этом сообщает подмосковная полиция.

Вечером 47-летний злоумышленник в маске ворвался в помещение АЗС через запасной выход. Затем он зашел за прилавок, бросил зажженную петарду в центр торгового зала и забрал из кассы более 85 тыс. рублей, пригрозив женщине-кассиру предметом, визуально схожим с пистолетом. Грабитель скрылся, но вскоре был задержан на Вокзальной улице.

При себе у задержанного нашли пневматический пистолет, похищенные денежные средства, балаклаву, а также наушники и мобильный телефон, прикрепленный к туловищу скотчем. Оказалось, что во время налета мужчина вел трансляцию в одном из мессенджеров. В его отношении возбудили дело о разбое. На допросе выяснилось, что ранее мужчина работал на этой заправке.

«Со слов правонарушителя, ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками спецслужб и сообщили, что на его имя оформлен крупный денежный кредит. Для того чтобы погасить задолженность, необходимо совершить разбойное нападение на АЗС, транслируя происходящее с помощью телефона», — уточнили в пресс-службе ведомства

Суд заключил фигуранта под стражу. Ведется расследование.